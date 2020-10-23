Махачкала, , 08:48 — REGNUM Подросток и его родители погибли в Махачкале от отравления угарным газом. Трагедия произошла накануне, 22 октября, сообщается на странице главного управления МВД по Дагестану в Instagram.

«В Кировском районе Махачкалы, предположительно, от отравления угарным газом погибла целая семья: родители и их 16-летний ребенок», — сказано в публикации.

В управлении отметили, что с наступлением холодов население начинает активно использовать обогревательные приборы, при этом не соблюдая правил безопасности. Жителям республики рекомендовали проверить отопительное и газового оборудование в доме с привлечением специалистов, чтобы убедиться в его исправности.

Читайте также: Газ-убийца унес жизни двух жителей Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года от отравления бытовым газом в дагестанском городе Хасавюрте погибли 27-летний мужчина и 16-летняя девушка. Их тела были обнаружены в квартире, в которой погибшие временно проживали.