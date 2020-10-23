Асаба, , 08:34 — REGNUM Неизвестное число заключенных сбежало из тюрьмы в штате Дельта на юге Нигерии на фоне общенациональных протестов. Об этом сообщает ВВС Pidgin со ссылкой на информацию полиции.

Побег из тюрьмы в Уорри начался после того, как неизвестные попытались силой проникнуть в здание, на что сотрудники службы безопасности открыли интенсивный огонь. Инцидент попал на видео, которое распространилось в сети. На нем в различных частях тюрьмы видны клубы дыма, а также бегущие заключенные.

По информации журналистов, заключенные из тюрьмы в Уорри не первыми предприняли попытку побега. Двумя днями ранее десятки заключенных сбежали из тюрьмы в штате Ондо после того, как она подверглась нападению. А покушение на побег из тюрьмы Икои в Лагосе было предотвращено силами безопасности ранее в четверг, 22 октября.

Напомним, что уже две недели в Нигерии проходят общенациональные акции протеста против «полицейской жестокости». Протесты начались под лозунгом упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), однако выступления не прекратились даже после того, как подразделение было расформировано, и президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал «обширные» реформы полиции. На фоне протестов в штатах Эдо и Лагос ввели комендантский час. По данным Amnesty International, в ходе протестов погибли 12 человек. Подавление протестов широко осудили в мировом сообществе.

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