Уфа, , 08:21 — REGNUM Три человека погибли во время пожара в садовом доме в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 23 октября спасатели получили сообщение о пожаре в СНТ Вита п. Лебяжий Уфимского района. По тревоге были подняты 39 огнеборцев на 18 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит бревенчатый домик площадью 16 кв. метров. Вскоре они ликвидировали возгорания.

Сообщается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1994 года рождения и ребенок 2015 года рождения. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

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