Уфа, , 08:10 — REGNUM Поезд травмировал мужчину и малолетнего ребенка на станции «Иглино» в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла вечером 22 октября. В результате мужчина погиб, а ребенок был доставлен в больницу.

Отмечается, что сейчас сотрудники надзорного ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом текущего года в Башкирии 17-летнюю девушку насмерть сбил поезд. Она переходила в неположенном месте железнодорожные пути на 1509 км перегона «Раевка — Давлеканово». Машинист сигналил и экстренно затормозил, но не смотря на это, трагедии избежать не удалось.

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