Сеул, , 08:11 — REGNUM В Южной Корее после вакцинации от гриппа скончались уже 32 человека. Об этом 23 октября сообщает национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Известно, что первый случай смерти, которая может быть связана с вакцинацией, произошёл 16 октября в городе Инчхоне, где умер 17-летний школьник. Среди последовавших после этого подобных случаев большинство умерших — сделавшие прививку люди пожилого возраста, у которых также были серьёзные проблемы со здоровьем.

Всего в Южной Корее за период с 16 по 22 октября после вакцинации от гриппа скончались 32 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости всестороннего и прозрачного расследования летальных случаев среди лиц, которым была введена вакцина от гриппа, заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн. Вместе с тем глава правительства призвал не прекращать разъяснительную работу с гражданами о необходимости вакцинации на фоне пандемии.

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