Мумбаи, Индия, , 07:51 — REGNUM Пожар произошел в здании торгового центра в центре индийского Мумбаи, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в ликвидации возгорания принимают участие 250 пожарных и 25 единиц спецтехники. Весь персонал и посетителей торгового центра эвакуировали. При этом при тушении пожара уже пострадали двое спасателей. Данных о жертвах не поступало. В настоящее время тушение пожара продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября произошел пожар в одном из торговых центров города Богданович Свердловской области. Общая площадь возгорания оценивалась в 1000 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.