Челябинск, , 07:21 — REGNUM В Челябинске женщина выбросила тело своего семимесячного сына и затем заявила о похищении. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, инцидент произошёл в Металлургическом районе 22 октября. Тело было сброшено в реку Миасс. После этого родители заявили полицейским о том, что ребёнка у них якобы похитили.

Затем мать ребёнка призналась на допросе, что его никто не похищал. А умер он якобы от заболевания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Тело ребёнка пока не найдено. Идут поиски.