Благовещенск, , 07:23 — REGNUM В водоёмах Амурской области с начала года утонули 29 человек, на четыре человека больше, чем в 2019 году.

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Увеличение трагических случаев эксперты связывают, в том числе и с коронавирусными ограничениями — неработающие досуговые и развлекательные заведения, общепит не оставляли жителям Приамурья большого выбора, поэтому чаще всего отдых был на природе.

«По количеству благоприятных дней летний период 2020 года сопоставим с 2017 годом, когда также было много погибших на воде. Причём максимум приходится на июль месяц, когда наблюдались максимальные температуры воздуха», — рассказал «Амур.Инфо» министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

Также на ситуацию повлияло и сокращение оборудованных пляжей.

Региональные власти обязали чиновников определить самые популярные места для купания в каждом городе и районе, а затем подготовить их к летнему сезону 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 35 человек, в том числе четыре ребёнка, погибли за купальный сезон 2020 года в Волгоградской области. Все несчастные случаи произошли на необорудованных пляжах.