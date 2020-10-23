Томск, , 07:10 — REGNUM В Тегульдетском районе Томской области найден мужчина, который почти неделю провёл в лесу, сообщили ИА REGNUM 23 октября в региональном главке МЧС.

Поиски пропавшего в Тегульдетском районе мужчины Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

По данным ведомства, 18 октября по номеру 112 позвонил томич и сообщил, что его брат 1970 года рождения из посёлка Берегаево два дня назад ушёл за клюквой на болото и не вернулся.

Поиски организовали в этот же день. Мужчину искали сотрудники МЧС, полиции, волонтёры, родственники, жители посёлка.

22 октября возвращавшийся с рыбалки житель Берегаево встретил в лесу человека, который сказал, что бродит по тайге несколько дней, пытаясь найти дорогу к населённому пункту. Им оказался пропавший мужчина. Он находился примерно в 30 км от посёлка. Место для ночлега в тайге он сооружал из подручных материалов, питался собранной ягодой.

Медицинская помощь найденному мужчине не потребовалась, уточнили в МЧС.

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