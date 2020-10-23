Чита, , 05:51 — REGNUM При пожаре в одноэтажном жилом доме в посёлке Восточный в Чите, произошедшем в ночь на 23 октября, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы города Читы поступило в ночь с 22 на 23 октября.

Прибывшие на место пожара расчёты обнаружили, что здание одноэтажного 4-квартирного дома на улице Победы посёлка Восточный полностью охвачено пламенем.

«При тушении были обнаружены тела трёх человек: две женщины и один мужчина», — говорится в сообщении ведомства.

По информации следственного управления СК РФ по региону, накануне в квартире, где произошёл пожар, проходило застолье с участием хозяйки квартиры и пришедшей в гости супружеской пары. По предварительной информации, они погибли от отравления продуктами горения. Проводится расследование.