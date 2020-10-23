Махачкала, , 02:48 — REGNUM В столице Дагестана Махачкале пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цехе. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании в мебельном цехе по адресу: ул. Ярагского, 93, поступило в дежурную часть в 23:33 по местному времени (совпадает с московским) 22 октября. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что горит ангар размерами 130 на 120 метров.

В 01:10 пожар был локализован. В 01:34 открытое горение на площади 900 кв. метров было ликвидировано.

По информации ведомства, в настоящее время идёт проливка и разбор конструкций. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалоИА REGNUM, в столице Дагестана Махачкале в ночь на 23 октября загорелся мебельный цех.

Читайте ранее в этом сюжете: В Махачкале локализовали пожар в мебельном цехе