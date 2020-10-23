Богота, , 02:48 — REGNUM В Колумбии при обрушении подвесного моста погибли пять пассажиров фургона. Об этом 22 октября сообщает радиостанция La FM.

Трагедия произошла днём 22 октября в муниципалитете Некокли (департамент Антьокия, северо-запад страны). По предварительной информации, фургон пытался пересечь реку по подвесному мосту, расположенному в деревне Комарка. Мост не выдержал веса автомобиля и обрушился. Пятеро находившихся в фургоне пассажиров погибли, несколько человек пострадали.

Директор управления по стихийным бедствиям Хайме Энрике Гомес, комментируя произошедшее, заявил, что, по всей видимости, этот подвесной мост «обрушился из-за проливных дождей».

Власти департамента в настоящее время проводят расследование по факту произошедшего.