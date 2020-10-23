Махачкала, , 02:07 — REGNUM В столице Дагестана Махачкале в ночь на 23 октября загорелся мебельный цех. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:33 по местному времени (совпадает с московским) 22 октября. Прибывшие по адресу: ул. Ярагского, 93, пожарные обнаружили, что горит мебельный цех — ангар высотой девять метров, размерами 130 на 120 метров. Площадь возгорания составляет около 1000 кв. метров.

«В 01:10 пожар локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время в его тушении принимают участие десять единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в общежитии Уральского государственного горного университета (Екатеринбург) возник пожар. Из общежития пришлось вывести 300 человек, четверых из них выводили спасатели.

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