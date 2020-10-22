Загреб, , 23:09 — REGNUM Федеральная полиция Германии 21 октября на основании объявленного розыска арестовала 36-летнего иммигранта из Хорватии. Несмотря на запрет на повторный въезд в Германию, мужчина все же въехал в страну. Сейчас осуждённый отбывает оставшийся срок наказания в месте лишения свободы. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Хорват являлся пассажиром автомобиля, который прибыл из Нидерландов, который двигался около полуночи по шоссе A30 в Германию. В рамках контроля пограничной полиции Германии дорожный патруль остановил и проверил машину. При проверке личной информации 36-летнего мужчины сотрудники установили, что у преступника имелись действительные документы, удостоверяющие личность.

Бывший хорватский гражданин в 2017 году был приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы за нарушение закона о наркотиках. В конце 2018 года он был депортирован в свою страну при условии, что, если он попытается вернуться в Германию, несмотря на существующий запрет на повторный въезд, он должен будет отбыть оставшееся 52-дневное тюремное заключение.