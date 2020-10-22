Сургут, Югра, , 21:51 — REGNUM В Сургутском аэропорту (ХМАО) самолёт авиакомпании «ЮТэйр» смог приземлиться лишь со второго захода из-за несанкционированного выхода спецтехники на взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл днём 22 октября 2020 года. Самолёт, выполнявший рейс UTA-154 Белоярский — Сургут, при заходе на посадку ушёл на второй круг по причине наличия на взлётно-посадочной полосе транспортного средства.

По данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.