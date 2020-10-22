Батайск, Ростовская область, 22 октября 2020, 21:48 — REGNUM В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 22 октября.
Авария произошла примерно в 14:20 мск на Самарском шоссе в Батайске. По предварительным данным, водитель зерновоза КамАЗ при выезде со стоянки задним ходом сбил пешехода, регулирующего выезд большегруза. Пешеход скончался на месте происшествия.
По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.