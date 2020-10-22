Ярославль, 22 октября 2020, 20:28 — REGNUM Бывший директор ярославского ООО «Мариан Строй» Алексей Лагунин экстрадирован из Испании в Россию. Об этом сообщает МВД Медиа.
Ранее суд в Ярославле принял решение об аресте бизнесмена. «Мариан Строй» привлекла деньги дольщиков для строительства дома на улице Балтийской, но так его и не достроило.
Лагунин был доставлен в Москву из Барселоны вместе с омским бизнесменом Владимиром Дрокиным, который обвиняется в аналогичных преступлениях.
Лагутин и Дрокин были объявлены в розыск по каналам Интерпола. 22 октября они были переданы представителям российских правоохранительных органов.