Ярославль, , 20:28 — REGNUM Бывший директор ярославского ООО «Мариан Строй» Алексей Лагунин экстрадирован из Испании в Россию. Об этом сообщает МВД Медиа.

Наручники Mvdmedia.ru

Ранее суд в Ярославле принял решение об аресте бизнесмена. «Мариан Строй» привлекла деньги дольщиков для строительства дома на улице Балтийской, но так его и не достроило.

Лагунин был доставлен в Москву из Барселоны вместе с омским бизнесменом Владимиром Дрокиным, который обвиняется в аналогичных преступлениях.

«Алексей Лагунин находился в розыске по обвинению в мошенничестве и неисполнении обязанностей налогового агента. Возглавляемая им ярославская строительная фирма присвоила деньги более 150 дольщиков, которые не получили обещанное жилье. Также Лагунин обвиняется в неуплате налогов на сумму более 15 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Лагутин и Дрокин были объявлены в розыск по каналам Интерпола. 22 октября они были переданы представителям российских правоохранительных органов.