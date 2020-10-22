Тюмень, , 20:21 — REGNUM В Тюмени задержан сотрудник салона сотовой связи, которого подозревают в хищении денег и дорогостоящих смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Руководитель салона сотовой связи, расположенного по ул. Червишевский тракт, обратился в полицию с заявлением о краже. Следственно-оперативная группа в короткие сроки установила злоумышленника. Им оказался 23-летний недавно трудоустроенный в салон сотрудник. По версии следствия, он дождался, когда коллеги покинут офис, отключил камеры видеонаблюдения, и, используя данные чужих паспортов и специальную программу, оформил несколько кредитов, а деньги перечислил на свои банковские карты.

Помимо этого он похитил из кассы 150 тыс. рублей и присвоил 100 дорогостоящих сотовых телефонов, которые хранились в торговом зале и в подсобном помещении салона. В надежде запутать следствие, мужчина устроил бардак в помещении. Ночью, он вернулся на место кражи и бросил дымовую шашку для реагирования системы пожарной безопасности. Сумма ущерба от его действий составила около трёх миллионов рублей, сообщает пресс-служба полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.