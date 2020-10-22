Курган, , 19:34 — REGNUM В Курганской области по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержан младший инспектор исправительной колонии №2. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером 21 октября 2020 года сотрудник УФСИН приобрёл в Кургане через интернет наркотики. Его автомобиль был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН и полицейскими, изъят синтетический наркотик массой 2,21 грамм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств»). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.