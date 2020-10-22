Красногорск, , 19:53 — REGNUM Зампредседателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин задержан по делу о получении особо крупной взятки. Об этом 22 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, чиновник был задержан в своем загородном доме на Рублевке вечером 21 октября. На данный момент с ним ведутся следственные действия.

Отмечается, что возможный ущерб от действий чиновника только предстоит определить.

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал депутата Мосгордумы Олега Шереметьева виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафу в 2 млн 171 тыс. рублей.