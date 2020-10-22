Красноярск, , 18:43 — REGNUM Следователи задержали красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова в рамках уголовного дела об организации убийства по найму. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В производстве следствия находится уголовное дело в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух лиц (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). В рамках данного уголовного дела суд ранее избрал Быкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Затем эта мера пресечения была изменена судом в порядке апелляции на домашний арест.

По данным ведомства, в настоящее время основные следственные действия завершены. Потерпевшие, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

22 октября 2020 года Быкова задержали в рамках расследования другого ранее возбуждённого в отношении него уголовного дела (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Организация убийства по найму). Следствие намерено добиться заключения Быкова под стражу, так как он «хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда».

Как сообщалось ранее, летом 2004 года в красноярском посёлке Удачный Быков велел своему знакомому убить 42-летнего красноярца, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. Он пообещал за это 50 тысяч долларов США. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. Утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву у дома № 66 по улице Ады Лебедевой в Красноярске киллер не менее четырёх раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ. Выстрелы оказались смертельными. После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года по решению Красноярского краевого суда Быков был отпущен под домашний арест. Однако вскоре стало известно, что Быкова вновь задержали.

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