Брон, , 18:43 — REGNUM Во французской коммуне Брон неизвестные нанесли на стены домов в трех разных местах угрозы обезглавливания, адресованные мэру Жереми Брео. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro.

В коммуне Брон недалеко от французского города Лион на стенах домов появились надписи «Жереми Брео, мы отрежем тебе голову!». В ответ министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал «восстановить справедливость и защитить мэра».

Напомним, 16 октября 18-летний исламист Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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