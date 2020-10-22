Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В историческом центре Санкт-Петербурга пожарные тушат второй пожар за день. На Кирочной улице горит трехэтажное здание XIX века. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар на Кирочной улице Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного днем 22 октября. Около 16:30 мск в Центральном районе в трехэтажном доме №5 по улице Кирочная загорелась кровля. Как уточнили в ведомстве, здание поделено на жилую и административную части.

В 17:16 из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 12 единиц техники и 54 человека личного состава.

О пожаре пишут и очевидцы в одной из популярных городских групп «ВКонтакте»:

"Сильный пожар на чердаке Кирочная дом 5. На улице большая пробка, дым стелется до земли. Работают 6 пожарных расчетов, прибыла скорая помощь, ДПС, представители управляющей компании. Жители эвакуированы во двор, квартиры сильно залиты»

«Кирочная от Маяковского к Литейному перекрыта с 17:20. Съезжается все больше экстренных служб».

По данным открытых источников, дом №5 по Кирочной улице — офицерский корпус казармы жандармского дивизиона. Здание было возведено в 60-х годах XIX века по проекту Рудольфа Бернгарда. В 2001 году дом был включён КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Добавим, ранее днем 22 октября пожарные тушили горящую квартиру на Невском проспекте.

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