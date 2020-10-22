Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Молодой житель Гатчины (Ленинградская область) не смог перебежать железнодорожные пути перед поездом. Несмотря на профессиональные действия машиниста, предотвратить наезд не удалось. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Электропоезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Ижора в Ленинградской области. Молодой человек попытался пройти железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом сообщением «Мга — Обухово».

«Машинист электропоезда подавал сигнал повышенной громкости, однако предотвратить наезд не удалось», — уточнили в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался. Позже была установлена личность погибшего, им оказался 22-летний житель города Гатчина. По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, похожая ситуация произошла 20 октября на 46 км станции Гатчина-Варшавская. Около двух часов ночи грузовым поездом была смертельно травмирована женщина. Установить личность погибшей правоохранительным органам сразу не удалось. Женщина, на вид которой 30−35 лет, не имела при себе документов.