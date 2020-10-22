Красноярск, , 17:07 — REGNUM Красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, отпущенного 22 октября под домашний арест, вновь задержали.

По словам источник, Быков задержан «по какому-то другому уголовному делу».

«Да, задержан, по какому-то другому уголовному делу», — цитирует слова источника в правоохранительных органах региона ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвиняется в организации двух убийств. Также продолжается расследование уголовного дела о руководстве Быкова преступным сообществом.

22 октября Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Быкову с заключения под стражу на домашний арест.

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