Красноярск, 22 октября 2020, 17:07 — REGNUM Красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, отпущенного 22 октября под домашний арест, вновь задержали.
По словам источник, Быков задержан «по какому-то другому уголовному делу».
«Да, задержан, по какому-то другому уголовному делу», — цитирует слова источника в правоохранительных органах региона ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвиняется в организации двух убийств. Также продолжается расследование уголовного дела о руководстве Быкова преступным сообществом.
22 октября Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Быкову с заключения под стражу на домашний арест.
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