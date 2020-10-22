Москва, 22 октября 2020, 16:25 — REGNUM Сотрудниками ФСБ задержан мигрант одной из стран Центральной Азии, планировавший взорвать одно из административных учреждений Москвы, сообщает 22 октября пресс-служба ФСБ РФ.
Злоумышленник 1999 года рождения готовил самодельное взрывное устройство.
«Предотвращен террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения», — указано в пресс-релизе ФСБ.
По данным российских контрразведчиков, задержанный действовал по указанию представителей международных террористических организаций и готовился устроить взрыв «в одном из зданий органов власти».
Затем молодой человек планировал уехать в одну из стран Ближнего Востока и вступить в незаконные вооруженные формирования исламистов.
При обыске найдены компоненты взрывного устройства, инструкции по его изготовлению, переписка с террористами и видеозапись присяги одному из главарей джихадистов.
Следственные действия продолжаются.
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