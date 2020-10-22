Элиста, , 16:05 — REGNUM Для пострадавших от хлопка газа в многоквартирном доме, расположенном во втором микрорайоне Элисты, построят новый девятиэтажный дом на 54 квартиры. Об этом ИА REGNUM 22 октября сообщили в администрации города.

В настоящее время проектная документация прошла госэкспертизу. Выделенный участок земли подготовлен для начала строительных работ. В ближайшее время в федеральный центр будет направлен пакет документов для получения средств на строительство объекта. Власти муниципалитета взяли на себя расходы пострадавших семей на аренду временного жилья.

ИА REGNUM сообщало, что хлопок газа произошёл поздно вечером 26 февраля в одной из квартир на восьмом этаже многоквартирного дома во втором микрорайоне Элисты. В результате травмы получил один человек. Из здания были эвакуированы 120 жителей дома. Часть жильцов вернулись в свои квартиры.

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