Новый Некоуз, Ярославская область, , 15:41 — REGNUM В Ярославской области природоохранные органы начали проверку сообщения о загрязнении Волги у деревни Гладышево Некоузского района. Об этом сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

Сброс в реку Волгу у деревни Гладышево

Местные жители разместили в социальных сетях видеозапись, на которой видно, что жидкость зеленого цвета течет из трубы в реку. По словам жителей, труба, из которой течёт жидкость, ведёт к предприятию «Реал Сорб». Власти отреагировали на сигнал.

«Волга — объект федерального экологического надзора, поэтому проверочные мероприятия по обращениям местных жителей начало управление Росприроднадзора по Ярославской области, вчера специалистами был произведен забор проб воды. Сегодня к проверке подключилась Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура. Ситуация находится на контроле правительства области», — сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Предприятие «Реал Сорб», о котором говорят жители, выпускает химические вещества, которые используются в нефтепереработке, газопереработке и энергетике. Было ли загрязнение, и кто в нём виноват, предстоит установить компетентным органам.