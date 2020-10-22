Мурманск, , 15:46 — REGNUM На борту затонувшего в Баренцевом море катера «Юбилейный», найденного на глубине 18 метров в губе Вайда у полуострова Рыбачий, было обнаружено тело одного из погибших. Об этом 22 октября сообщил журналистам начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

«Водолазами поднято тело с утонувшего судна, работы по обследованию судна продолжаются», — заявил он.

При этом ранее стало известно, что у полуострова Рыбачий в Баренцевом море было обнаружено затонувшее судно «Юбилейный».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября катер «Юбилейный», на борту которого было 10 человек, потерпел кораблекрушение в Баренцевом море. Семерым его пассажирам удалось спастись, тело еще одного погибшего было обнаружено 19 октября, поиски третьего пропавшего человека продолжаются. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).