Лагос, Нигерия, 22 октября 2020, 15:43 — REGNUM Вооруженные лица напали на здание редакции газеты The Nation в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе. Об этом представитель газеты сообщил на официальной странице издания в Twitter.
Главный редактор подвергшейся нападению газеты Аденийи Адесина заявил, что неизвестные мужчины облили бензином ворота помещения редакции и подожгли его, а другие ворвались внутрь и забрали компьютеры.
Напомним, что в Нигерии уже вторую неделю продолжаются протесты против жестокости полиции.
«The Nation решительно освещала протесты, справедливо агитацию молодежи за лучшую Нигерию», — сказал главный редактор.
Это уже второе нападение на офис редакции СМИ во время продолжающихся протестов.
Журналисты телеканала TVC News оказались в затруднительном положении после того, как неизвестные люди совершили налет на их офисы в Лагосе днём ранее и подожгли автомобили, стоявшие возле офиса.
В Международном пресс-центре (IPC) осудили нападения на средства массовой информации и журналистов.
Читайте ранее в этом сюжете: Афросоюз и ЭКОВАС осудили подавление протестов в Нигерии