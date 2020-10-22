Лагос, Нигерия, , 15:43 — REGNUM Вооруженные лица напали на здание редакции газеты The Nation в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе. Об этом представитель газеты сообщил на официальной странице издания в Twitter.

Главный редактор подвергшейся нападению газеты Аденийи Адесина заявил, что неизвестные мужчины облили бензином ворота помещения редакции и подожгли его, а другие ворвались внутрь и забрали компьютеры.

Напомним, что в Нигерии уже вторую неделю продолжаются протесты против жестокости полиции.

«The Nation решительно освещала протесты, справедливо агитацию молодежи за лучшую Нигерию», — сказал главный редактор.

Это уже второе нападение на офис редакции СМИ во время продолжающихся протестов.

Журналисты телеканала TVC News оказались в затруднительном положении после того, как неизвестные люди совершили налет на их офисы в Лагосе днём ранее и подожгли автомобили, стоявшие возле офиса.

В Международном пресс-центре (IPC) осудили нападения на средства массовой информации и журналистов.

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