Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Пожарные борются с огнем, который охватил часть двухкомнатной квартиры дома на Невском проспекте. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного днем 22 октября. В двухкомнатной квартире исторического дома 146 по Невскому проспекту горит обстановка комнаты и потолка. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров.

«С вышележащих этажей эвакуировано девять человек», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по данным открытых источников, многоквартирный дом №146 по Невскому проспекту — 1934 года постройки.