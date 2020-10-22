Киев, , 15:26 — REGNUM Начальник полиции Киева Андрей Крищенко посоветовал сдаться мужчине, который справил малую нужду возле стелы памяти так называемой «Небесной сотни». Об этом он заявил 22 октября во время брифинга.

Чиновник заявил, что его возмутил поступок неизвестного.

«Ещё вчера ночью мы возбудили уголовное производство. Сейчас мы его разыскиваем. И я могу ему только посоветовать, что ему было бы лучше самому признаться в содеянном», — казал он.

Полиция также возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

Напомним, ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина справляет нужду возле памятника.

Событие прокомментировала журналист Ольга Шарий в своём Telegram-канале. Она напомнила, что уголовное дело по статье «хулиганство» было также возбуждено по факту массовой перестрелки в городе Бровары под Киевом.

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«С точки зрения правоохранительных органов стрелять по людям и порочить святой лик «Небесной сотни» — это преступления соизмеримой степени тяжести», — отметила журналист.

Напомним, «Небесной сотней» назвали участников акций протеста в Киеве 2014 года, погибших во время путча. Позже выяснилось, что гибель многих людей из данного списка вообще никак не связана ни с протестами в Киеве, ни даже с зимой 2013−2014 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе решили вернуть имя маршала Жукова проспекту «Небесной сотни».

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