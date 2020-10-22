Волгоград, , 14:55 — REGNUM Внешнее ограждение аэропорта Гумрак снёс механик-водитель на БМП в Волгограде. По данным пресс-службы Южного военного округа, никто не пострадал.

Как уточнили в ведомстве, 20 октября колонна военной техники ехала по дороге вдоль аэропорта. Механик-водитель одной из бронемашины не справился с управлением и врезался в бетонный забор с колючей проволокой наверху. В результате инцидента снесено три плиты.

Ефрейтор задержан, сообщает Рен ТВ, он даёт показания.