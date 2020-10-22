Нижний Новгород, , 14:27 — REGNUM Движение на 477-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Кстовском районе Нижегородской области возобновлено в 14:00 (мск). Об этом ИА REGNUM сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Движение было перекрыто около полудня 22 октября из-за аварии с участием четырех автомобилей в районе д.Малиновка. Объезд был возможен по региональным дорогам через с. Чернышиха и д. Ташлыково с выходами на М-7 «Волга» на 472-м км и 478-м км.

В настоящее время дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей. Ликвидация последствий ДТП продолжается.

«Просим водителей быть внимательными при проезде участка», — отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое дорожное происшествие с участием более десяти машин произошло в Башкирии. Как сообщила 22 октября пресс-служба ГИБДД по региону, авария произошла из-за выпавшего снега и резкого похолодания.

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