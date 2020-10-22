Пенза, , 14:35 — REGNUM В Пензе по факту смерти 9-летнего ребенка проводят прокурорскую проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Об этом сообщает 22 октября пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 20 октября. Из окна многоэтажного дома выпал и погиб от полученных травм 9-летний мальчик.

Ученик третьего класса упал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома. Тело погибшего обнаружили родители, которые вернулись с работы и не застали сына в комнате. Окно было открыто, а ребенок лежал под ним, сообщает «Пензаинформ».

ИА REGNUM напоминает, днем 13 июля 2020 года в городе Заречный Пензенской области из окна 5-го этажа выпал трехлетний мальчик. С травмами, не угрожающими жизни, ребенок доставлен в Пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

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