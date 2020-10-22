Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге 15-летний школьник выпал на проезжую часть из автобуса, в городском «Пассажиравтотрансе» рассказали, как это могло произойти.

О инциденте со старшеклассником стало известное 22 октября. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около семи часов утра на Красносельском шоссе, 48, молодой человек выпал из автобуса, когда тот отъезжал от остановки.

Парень застрял в дверях, из-за чего его протащило около 30 метров по асфальту. В результате школьник получил ссадины и ушибы, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Как уточнили в «Пассажиравтотрансе», инцидент мог произойти из-за человеческого фактора и неисправности двери. В настоящий момент причину случившегося выясняют специалисты.