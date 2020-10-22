Кабул, , 14:17 — REGNUM Из-за авиационного удара, который был нанесен в регионе Бахарак в северо-восточной афганской провинции Тахар, погибли 12 мирных жителей. Об этом 22 октября сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей местных властей.

По информации последних, удар с воздуха был нанесен по району, где находится религиозная школа и, кроме 12 погибших, основная масса из которых — это подростки, ещё 14 человек местных жителей были ранены.

Также сообщается, что авиаудар был нанесен «по ошибке» и не уточняется, был нанесен ВВС Афганистана или самолетами международной коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября председатель афганского Совета Мира Абдулла Абдулла высоко оценил позицию Ирана в афганском мирном процессе.