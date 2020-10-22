Конакри, , 14:04 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли в результате вспышки насилия после выборов в Гвинее. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра безопасности страны.

По данным избирательной комиссии, действующий президент Гвинеи Альфа Конде в настоящее время лидирует по результатам голосования в 14 из 20 избирательных округов. Однако его соперник Селлу Далейн Диаллу заявил о своей победе еще до оглашения предварительных результатов голосования.

Он обвинил администрацию президента Конде в фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента. Со своей стороны, президент Конде призвал к спокойствию в ожидании официальных результатов выборов.

Напомним, что его решение баллотироваться на третий срок привела к протестам перед выборами, в ходе которых, по данным Amnesty International, погибли по меньшей мере 50 человек.

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