Сочи, Краснодарский край, , 13:58 — REGNUM Уголовное дело о гибели 11-летнего ребёнка в вольере с медведями направлено в суд в Краснодарском крае. Обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности проходит 57-летний мужчина — владелец вольера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

По версии следствия, в 2011 году житель города Сочи стал владельцем двух диких медведей. Для их содержания он устроил вольер, который огородил металлическим забором с дверью. Однако запоры, установленные на вольере, были не достаточно прочными, их могли открыть как посторонние люди, так и сами животные. Отсутствовали и дополнительные заграждения, которые препятствовали бы доступу посетителей вплотную к основному ограждению вольера. Более того, сам вольер с медведями находился вблизи детского конноспортивного комплекса. Вечером 4 августа 2020 года 11-летний мальчик подошел к вольеру через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, животные напали на ребенка, от множественных ранений мальчик скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование дела взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о нападении медведей на ребёнка в Сочи дошло до Бастрыкина