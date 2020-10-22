Курган, , 13:36 — REGNUM В Кургане без воды осталось более 50 жилых домов по причине очередной аварии на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Ликвидация прорыва на водопроводе диаметром 200 миллиметров на улице 1 Мая, 10 в микрорайоне Рябково начнётся 23 октября в 9:00 по местному времени (6:00 мск). Завершение ремонта планируется к 23:00 того же дня.

Напомним, частые аварии на водопроводных сетях руководство компании «Водный союз», которой отданы в аренду сети водоснабжения Кургана, объясняет отсутствием плановых ремонтов из-за низких тарифов и отсутствия городской субсидии.

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