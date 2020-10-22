Тверь, , 13:34 — REGNUM Уголовное дело по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств (ч. 1 ст. 285.1 УК РФ) возбуждено в отношении бывшего временно исполняющего полномочия главы города Конаково Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, в мае 2020 года МУ «Администрация городского поселения — город Конаково Конаковского района Тверской области» в лице временно исполняющего обязанности главы Конаково и ООО «Конаково Девелопмент» в лице гендиректора заключили инвестиционное соглашение на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога от улице Пригородная район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб». В соответствии с соглашением компания должна была передать администрации деньги для осуществления проекта по созданию результата инвестиционной деятельности на земельных участках.

«1 июня было произведено расходование бюджетных средств должностным лицом МУ «Администрация городского поселения — город Конаково Конаковского района Тверской области» получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным инвестиционным соглашением, в размере свыше 3 миллионов рублей», — уточнили в СКР.

В прокуратуре региона уточнили, что средства, которые должны были быть направлены на строительство дороги, были потрачены на зарплаты администрации, погашение кредитов, расчёты по муниципальным контрактам, что не было предусмотрено соглашением. Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.