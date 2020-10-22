Батуми, Грузия, , 13:20 — REGNUM Неизвестный 22 октября совершил нападение на инкассатора Банка Грузии в курортном городе Кобулети (Аджария) и похитил $75 тыс. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказали журналистам очевидцы, инкассатора ограбили, после того, как он изъял деньги из банкомата. Сообщается, что злоумышленник действовал в одиночку. Он крылся с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе МВД Грузии, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Место происшествия оцеплено, там работают следователи.

Стоит отметить, что 21 октября в одном из отделений Банка Грузии в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия) неизвестный захватил по разным данным до 43 заложников. Он потребовал выкуп в размере $0,5 млн. Правоохранители передали злоумышленнику деньги, и он смог с крыться от полиции.

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