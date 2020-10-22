Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:01 — REGNUM В Ярославской области сгорел кадетский корпус православной гимназии, расположенной в Переславском городском округе на территории Свято-Алексеевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ярославской области.

Пожар в Свято-Алексеевской пустыни ГУ МЧС по Ярославской области

Кадетский корпус загорелся около часа ночи 22 октября.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 33 ребенка, 1 взрослый. Размещены в соседнем корпусе гимназии. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекалось 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 3 единицы техники. В 02.05 пожар локализован, в 03.12 объявлена ликвидация открытого горения, в 9.22 — полная ликвидация», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Проверку по факту пожара начала региональная прокуратура.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в кадетском корпусе автономной некоммерческой благотворительной организации в селе Новоалексеевка Переславского городского округа. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Ситуация находится на личном контроле прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.