Москва, , 12:54 — REGNUM Лайнер SSJ-100, который следовал по маршруту Воронеж — Москва и на котором сработал датчик неисправности шасси, совершил посадку в аэропорту «Шереметьево». Об этом 22 октября сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет благополучно приземлился в Шереметьево в 12:06», — приводит слова источника ТАСС.

Также он уточнил, посадка была произведена самолетом в штатном режиме.

При этом ранее стало известно, что через 50 минут после вылета в 11:02 самолета из Воронежа в Москву на нем произошло срабатывание датчика неисправности шасси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крушение тренировочного самолета произошло в одном из районов западной турецкой провинции Стамбул.