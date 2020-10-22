Уфа, , 12:37 — REGNUM Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов за девять месяцев 2020 года увеличилось на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Башкирии. Об этом 22 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства региона Раиф Абдрахимов на межведомственном совещании по обеспечению безопасности дорожного движения, 22 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

По его словам, за 9 месяцев 2020 года в Башкирии произошло 2805 дорожно-транспортных происшествий. Это на 173 меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В этих авариях пострадали 3465 человек, что на 325 человек меньше, чем в 2019 году.

В структуре аварийности наезды на пешеходов составляют 24,5% от общего количества ДТП, что является очень тревожным показателем. Одной из основных причин таких аварий называется плохая освещенность автодорог, на которых имеются много темных участков.

Абдрахимов предложил разработать программу по освещению дорог в Уфе. При этом он напомнил о важности ношения светоотражающих элементов на одежде.

По словам представителей ФКУ Упрдор «Приуралье», на дороге Р-240 Уфа-Оренбург опоры освещения уже начали устанавливать.

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