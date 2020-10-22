Барнаул, , 12:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться крайне напряженной. По данным оперативного штаба на 22 октября, к настоящему времени выявлено 17 306 носителей SARS-CoV-2, причём только 203 из них добавились за последние сутки.

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5 330 человек, +44 за последние сутки) и ОРВИ (6 258 человек, +143 за последние сутки).

Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 364 пациента (за последние двое суток данные не изменились), к ИВЛ подключены 137 пациентов (+1 за последние сутки). Не обошлось без 11 новых летальных случаев.

Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 679 человек. Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 315 (+27 за последние сутки) человек. В общей сложности SARS-CoV-2 победили — (14 759 человек + 206 человек за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи со взрывным ростом распространения коронавируса и началом сезона простуд сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи в Алтайском крае работают на износ — время ожидания медицинской бригады может составлять более суток. Тоже самое касается и патологоанатомов. В подвальном помещении больницы №12 в Барнауле скопились десятки трупов.

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