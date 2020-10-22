Ханой, , 12:22 — REGNUM Общее количество погибших из-за наводнения в центральных провинциях Вьетнама возросло до 114, ещё более 20 человек числятся как пропавшие без вести. Об этом 22 октября сообщает национальный координационный комитет страны по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Также указывается, что из зоны наводнения в настоящее время эвакуированы 206 800 жителей и что затопленными остаются 46 800 жилых домов, при этом почти 25 тыс. зданий получили серьезные повреждения или были полностью разрушены.

Кроме того, уточняется, что в результате стихийного бедствия погибли более 691 тыс. голов домашнего скота и что в ряде населенных пунктов нет связи и электричества. Помимо этого, несколько районов отрезано наводнением от остальной части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что число жертв наводнения, которое произошло в ряде центральных провинций Вьетнама, выросло до 105.