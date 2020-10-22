Уфа, , 11:54 — REGNUM Массовое дорожное происшествие с участием более десяти машин произошло в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло в Белорецке около одного из предприятий города из-за выпадения снега и похолодания.

По словам сотрудников ГИБДД, не все водители прислушались к призывам сменить летнюю резину на зимнюю. Именно поэтому очевидцы сообщают о многочисленных дорожных авариях. Еще одна авария с участием трех автотранспортных средств произошла утром 22 октября на мосту в Уфе на выезде с Черниковки в сторону Шакши.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют водителям сменить резину на зимнюю, поскольку в республике наступает предзимье, а значит будут ночные заморозки, снег, на дорогах установится снежный покров.

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