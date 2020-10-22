Анкара, 22 октября 2020, 11:37 — REGNUM Крушение тренировочного самолета произошло в одном из районов западной турецкой провинции Стамбул. Об этом 22 октября сообщает телеканал CNN Türk.
По информации журналистов телеканала, самолет, который вылетел из аэропорта Хазерфен, разбился около озера в районе Бююкчекмедж.
Также указывается, что прибывшие на место бригады сотрудников спасательных служб в настоящее время проводят расследование данного инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-34.