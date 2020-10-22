Саратов, , 11:55 — REGNUM В аптечных сетях Саратовской области проведут проверки. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев после поступающих сообщений от жителей на отсутствие лекарственных препаратов в аптеках.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

На заседании координационного совета области глава региона поручил председателю правительства Роману Бусаргину проработать совместно с руководителями аптек и логистического центра обеспечение оптовой аптечной сети области антибиотиками, противовирусными препаратами, жизненно важными лекарствами и пополнить запасы лекарств в медучреждениях. Губернатор потребовал доложить о проведенной работе уже к вечеру 22 октября.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По состоянию на 22 октября коронавирус выявили у 18 774 человек, за 24 часа наличие инфекции подтвердили еще у 183 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 12 564 человека, за сутки — 137 пациентов.

Читайте также: В Саратовской области выявлена рекордная заболеваемость COVID-19 за сутки